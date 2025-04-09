В Мажилисе подняли вопрос уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с пенсионных средств сверх порогов достаточности, которые могут изымать казахстанцы. В проекте нового Налогового кодекса предусмотрена отмена такого налога, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Асхат Аймагамбетов прокомментировал данную поправку.

"Когда вы делаете изъятие пенсионных излишек, там есть налог. Мы сегодня приняли решение, что теперь этих налогов не будет. (...) Теперь вы сможете изымать деньги, когда порога достигнете, без выплаты дополнительных налогов", - отметил депутат.

Однако многие казахстанцы ранее уплатили ИПН с изъятых пенсионных средств. Другая часть граждан исполнение обязательств по этим средствам отложила на период после выхода на пенсию. Планируется ли возврат уплаченных ИПН? Этот вопрос сегодня озвучила мажилисвумен Нургуль Тау.

На вопрос ответил первый вице-министр Нацэкономики Азамат Амрин.

"У кого есть отсрочка - они будут освобождены от уплаты ИПН. А кто уже уплатил - им возврат произведен не будет", - ответил он.

Напомним, Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении.

Ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора составят 25%, игорного бизнеса – 25%, социальной сферы – 10%, перерабатывающей отрасли – 10%, сельского хозяйства – 3%.

Базовая ставка остается на уровне 20%.



При этом специальные налоговые режимы сократят до трех.

Помимо этого предусматривается установление базового налогового вычета с заработной платы в размере 30 МРП, установленного законом о республиканском бюджете.

Депутаты также согласовали основные положения Налогового кодекса: что ждет Казахстан в налоговой сфере?

Поднимались вопросы упрощённого налогообложения для МСБ в Казахстане.

Партии озвучивали различные предложения по Налоговому кодексу, включая вопросы борьбы с коррупцией и эффективного бюджетного управления.