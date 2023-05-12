Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия

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В министерстве юстиции обсудили вопросы выплат детям из Нацфонда. Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев сообщил о том, как будут начисляться суммы, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, выплаты будут вести, исходя из среднегодовых значений дохода Нацфонда за предыдущие 18 лет.

"Почему за 18 лет? Исходя из кризисной ситуации на рынке, иногда доходы Нацфонда могут иметь отрицательное значение, чтобы нивелировать, берётся такой длительный период. С 2005 по 2023 годы среднее значение где-то 2,6 процента, расчёт в валюте. Детей, которые на сегодня не достигли 18 лет, насчитывается 6,5 миллиона человек. Они могут рассчитывать на получение части инвестиционного дохода Нацфонда РК", - сказал депутат в кулуарах заседания межведомственной комиссии.

Если ребёнок родился в 2023 году, он получит около 3,5 тысячи долларов, пояснил Бейсенгалиев.

"Это значение среднее. Если доходы Нацфонда в последующем будут выше, сумма тоже станет юольше. Это средства, которые накоплены в течение 18 лет", - добавил депутат.

Планируется, что механизм накоплений и выплат запустят в 2024 году.

В случае если ребёнок до достижения 18 лет сменит гражданство и уедет из страны, он потеряет право на получение выплат. Накопленные деньги равномерно распределят между другими детьми.

"Если после достижения 18-летнего возраста ребёнок не истребовал выплаты, то сумма падает на его пенсионный счёт. Если ребёнок умирает, то право получения средств переходит к родителям. Но получат они их только тогда, когда умершему ребенку должно было бы исполниться 18 лет", - сказал депутат.

Он также сообщил, что разработчики механизма рассматривали вариант направления выплат на оздоровление и реабилитацию для особенных детей. Но пока от этой идеи отказались. При этом они не исключают, что вопрос может войти в список.

"Вопросы оздоровления пока не включили. Так как в прошлый раз, когда люди изымали пенсионные средства, там были, скажем так, нехорошие примеры. Люди снимали деньги якобы на оздоровление, но фактически деньги выводили", - заявил мажилисмен.

Выплаты будут осуществлять в долларах, чтобы нивелировать возможную курсовую разницу.

Парламент примет документ до окончания текущей сессии, добавил депутат.