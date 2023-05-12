- Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия 18:11 95
- Майор полиции осуждён и лишён звания за получение взятки в СКО 18:01 199
- Казахстанским фермерам теперь доступно удешёвленное топливо 17:53 153
- Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане 17:47 164
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 17:44 189
- Задержана руководитель управления культуры Алматинской области 17:22 287
- С закрытием программы ArtSport выросла подростковая преступность - Аружан Саин 17:19 365
- Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане 16:54 301
- КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах 16:30 365
- Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров 16:23 449
- Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники 16:09 300
- В Актау запустили крупный газопровод высокого давления 15:56 328
- Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год 15:45 341
- Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 15:20 492
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 15:12 410
- Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки 15:08 725
- Президент назначил и уволил ряд судей в регионах 14:48 397
- Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым 14:35 412
- Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве 14:16 463
- В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу 14:01 453
- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 13:41 389
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 13:36 358
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 13:20 403
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 13:10 618
- Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей 12:53 407
- Казахстанцы активно избавляются от российских рублей 12:48 395
- В Казахстане зафиксировали рекордный рост цен на бензин 12:19 429
- Назначен председатель комитета миграционной службы МВД 11:55 406
- Заводы, рынки, элитные участки. Список возвращённых государству богатств озвучила Генпрокуратура 11:21 726
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 11:10 698
- "Врач больше времени проводит за компьютером, а не с пациентом" - сенатор о необходимости цифровизации 10:56 822
- Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан 10:41 437
- Более 300 тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане 10:33 886
- Тогызкумалак или байга: какие национальные игры казахстанцы любят больше всего 10:25 654
- Антитеррористические учения проведут во всех школах Казахстана 12 мая 10:23 569
- Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске 10:20 489
- Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение 10:03 485
- Это стоит знать: как оформить и получить декретные выплаты в Казахстане 09:41 534
- Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности — премьер 09:19 449
- Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 шестого этапа "Джиро д’Италия" 09:03 468
- Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter 08:38 520
- Имамы вышли на татами в Шахтинске 07:56 552
- Сборная Казахстана по хоккею досрочно "стала" последней на ЧМ-2023 07:09 644
- Летом хотел сыграть свадьбу: сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на Медеу 06:31 677
- Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге 05:17 609
- Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть 04:40 722
- "Не боржоми, но где-то рядом": аким Караганды попробовал воду из-под крана 03:02 656
- Сбитая опора освещения уличного фонаря упала на пешехода в Актюбинской области 02:23 553
- Пьяного мужчину сняли с поезда Мангистау – Алматы за нарушение порядка 01:45 622
- Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме 00:38 927
- Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны 11.05.2023 684
- Работникам, спасавшим от паводков Актобе, так и не заплатили 11.05.2023 663
- Режим ЧС в Петропавловске: чем помогут погорельцам 11.05.2023 724
- Вагоны сошли с рельсов близ Шымкента 11.05.2023 645
- Трагедия в Актау: жуткие подробности о гибели человека сообщили очевидцы 11.05.2023 1087
- На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы 11.05.2023 675
- Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе 11.05.2023 816
- В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований 11.05.2023 1169
- Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе 11.05.2023 907
- Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области 11.05.2023 750
- С пожаром на Медеу не могут справиться несколько суток 11.05.2023 692
- Сменился глава ДЭР в Туркестанской области 11.05.2023 1074
- Вызов "скорой" - не инструмент для достижения своих целей. Врачи обратились к протестующим в Жанаозене 11.05.2023 650
- Спички, вороны, кирпичи: семейчане показали свои домашние коллекции 11.05.2023 1838
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 832
- Мощный взрыв прогремел в центре Милана 11.05.2023 739
- Сведения о регистрации актов гражданского состояния будут корректировать 11.05.2023 683
- Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области 11.05.2023 822
- Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС 11.05.2023 719
- Мать в порыве злости убила новорождённого в Павлодаре 11.05.2023 1088
- Режим ЧС объявили в Петропавловске 11.05.2023 783
- У нас нет права на следующую ошибку – Ашимбаев о реформах ОСИ 11.05.2023 753
- Численность занятого населения растёт в Казахстане 11.05.2023 662
- Казахстанцы стали чаще покупать жильё 11.05.2023 684
- Зола на вес золота: ценные отходы тоннами лежат в Павлодарской области 11.05.2023 11350
- В АЗРК сообщили о расследовании в отношении КТЖ 11.05.2023 748
- Сумма накоплена серьёзная - Ашимбаев о возврате незаконно выведенных за рубеж денег 11.05.2023 910
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1224
- В июне казахстанцы отдохнут на один день больше 11.05.2023 828
- Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО 11.05.2023 1094
Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия
В министерстве юстиции обсудили вопросы выплат детям из Нацфонда. Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев сообщил о том, как будут начисляться суммы, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, выплаты будут вести, исходя из среднегодовых значений дохода Нацфонда за предыдущие 18 лет.
"Почему за 18 лет? Исходя из кризисной ситуации на рынке, иногда доходы Нацфонда могут иметь отрицательное значение, чтобы нивелировать, берётся такой длительный период. С 2005 по 2023 годы среднее значение где-то 2,6 процента, расчёт в валюте. Детей, которые на сегодня не достигли 18 лет, насчитывается 6,5 миллиона человек. Они могут рассчитывать на получение части инвестиционного дохода Нацфонда РК", - сказал депутат в кулуарах заседания межведомственной комиссии.
Если ребёнок родился в 2023 году, он получит около 3,5 тысячи долларов, пояснил Бейсенгалиев.
"Это значение среднее. Если доходы Нацфонда в последующем будут выше, сумма тоже станет юольше. Это средства, которые накоплены в течение 18 лет", - добавил депутат.
Планируется, что механизм накоплений и выплат запустят в 2024 году.
В случае если ребёнок до достижения 18 лет сменит гражданство и уедет из страны, он потеряет право на получение выплат. Накопленные деньги равномерно распределят между другими детьми.
"Если после достижения 18-летнего возраста ребёнок не истребовал выплаты, то сумма падает на его пенсионный счёт. Если ребёнок умирает, то право получения средств переходит к родителям. Но получат они их только тогда, когда умершему ребенку должно было бы исполниться 18 лет", - сказал депутат.
Он также сообщил, что разработчики механизма рассматривали вариант направления выплат на оздоровление и реабилитацию для особенных детей. Но пока от этой идеи отказались. При этом они не исключают, что вопрос может войти в список.
"Вопросы оздоровления пока не включили. Так как в прошлый раз, когда люди изымали пенсионные средства, там были, скажем так, нехорошие примеры. Люди снимали деньги якобы на оздоровление, но фактически деньги выводили", - заявил мажилисмен.
Выплаты будут осуществлять в долларах, чтобы нивелировать возможную курсовую разницу.
Парламент примет документ до окончания текущей сессии, добавил депутат.
-
Trend news
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 15:12 399
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 13:10 614
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 11:10 692
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 829
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1221
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 983
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1131
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1417
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 979
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1122
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1043
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1607
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1035
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1234
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1086
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20423
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1323
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1585
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 11684
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1264
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2133
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1799
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2070
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1971
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9101
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1902
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1813
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2755
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2558
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1744
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1575
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1644
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2044
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2183
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1748
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2548
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2911
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2063
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2371
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2356
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2462
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2935
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18413
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3365
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2320
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2399
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2687
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2616
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2246
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5342
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2161
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2284
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13443
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2583
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2238
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2395
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2350
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3480
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4379
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3007
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2311
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3087
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2782
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4346
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3410
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2666
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8091
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4470
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2847
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2594
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31943
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4244
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3444
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3710
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7583
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3432
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2922
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2867
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 3144
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 3100
-
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 17:44 142
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1456
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1325
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1239
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1375
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1426
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1348
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1367
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2415
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1484
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1639
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1986
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1763
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1954
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1611
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2155
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1796
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2145
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1787
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1902
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3365
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2188
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2387
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2680
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3029
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2976
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3491
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3850
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3347
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3595
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3678
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3860
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3799
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3691
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3912
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4187
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4134
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5689
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4772
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5103
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5099
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5784
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4958
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4723
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5042
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8219
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5374
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5224
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4762
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5192
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4625
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4859
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5158
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5838
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4940
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4934
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5136
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4726
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5782
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4614
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5172
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5788
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5309
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4853
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5301
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5251
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4971
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5256
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5613
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6097
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5858
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5036
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5874
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5405
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5876
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5278
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5255
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5158
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5202
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5613