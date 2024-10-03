Выпившая автоледи провалилась яму и повредила газопровод в Актобе

В специализированном межрайонном суде по адмправонарушениям Актобе рассмотрели дело в отношении 39-летней женщины, по вине которой утром 3 октября более 500 жителей города остались без газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Автоледи въехала в яму на проспекте Мангилик ел, которую вырыли для проведения газа в жилой дом. Экспертиза показала, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, женщина, нарушив пункты 2.12.2, 10.72 Правил дорожного движения, допустила опрокидывание машины в яму, повредила газовую трубу и авто.

За такое нарушение предусмотрен арест на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок семь лет. Вина правонарушительницы доказана материалами дела. Учитывая, что у женщины есть ребёнок, не достигший 14 лет, её только лишили прав.

Постановление суда не вступило в законную силу.