Выпившая автоледи провалилась яму и повредила газопровод в Актобе
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В специализированном межрайонном суде по адмправонарушениям Актобе рассмотрели дело в отношении 39-летней женщины, по вине которой утром 3 октября более 500 жителей города остались без газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.
Автоледи въехала в яму на проспекте Мангилик ел, которую вырыли для проведения газа в жилой дом. Экспертиза показала, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.
Суд установил, женщина, нарушив пункты 2.12.2, 10.72 Правил дорожного движения, допустила опрокидывание машины в яму, повредила газовую трубу и авто.
За такое нарушение предусмотрен арест на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок семь лет. Вина правонарушительницы доказана материалами дела. Учитывая, что у женщины есть ребёнок, не достигший 14 лет, её только лишили прав.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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