Выпивка закончилась убийством в Павлодарской области

Специализированный суд Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении Т. по статье убийство, которое произошло 7 мая в городе Аксу передаёт BaigeNews.kz.

Судом было установлено, что "Т. и Г. распивали алкогольные напитки в квартире по улице Набережной в городе Аксу".

"В ходе возникшей ссоры Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом ударил Г. в область груди cлева, повредив сердечную сорочку. В результате последний скончался на месте", - сообщил суд.

Подсудимый свою вину признал.

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно – исполнительной системы средней безопасности. Также с Т. взыскано в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 8 миллионов тенге и материальный ущерб - 984 тысячи тенге.

Приговор в законную силу не вступил.