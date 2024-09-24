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Выпивка закончилась убийством в Павлодарской области

Сегодня, 03:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 03:28
Сегодня, 03:28
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Фото: pixabay.com

Специализированный суд Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении Т. по статье убийство, которое произошло 7 мая в городе Аксу передаёт BaigeNews.kz.

Судом было установлено, что "Т. и Г. распивали алкогольные напитки в квартире по улице Набережной в городе Аксу".

"В ходе возникшей ссоры Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом ударил Г. в область груди cлева, повредив сердечную сорочку. В результате последний скончался на месте", - сообщил суд.

Подсудимый свою вину признал.

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно – исполнительной системы средней безопасности. Также с Т. взыскано в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 8 миллионов тенге и материальный ущерб - 984 тысячи тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

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