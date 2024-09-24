Выпивка закончилась убийством в Павлодарской области
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Специализированный суд Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении Т. по статье убийство, которое произошло 7 мая в городе Аксу передаёт BaigeNews.kz.
Судом было установлено, что "Т. и Г. распивали алкогольные напитки в квартире по улице Набережной в городе Аксу".
"В ходе возникшей ссоры Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом ударил Г. в область груди cлева, повредив сердечную сорочку. В результате последний скончался на месте", - сообщил суд.
Подсудимый свою вину признал.
Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно – исполнительной системы средней безопасности. Также с Т. взыскано в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 8 миллионов тенге и материальный ущерб - 984 тысячи тенге.
Приговор в законную силу не вступил.