Вынужденную посадку совершил борт FlyArystan

Фото: pixabay.com

Самолёт FlyArystan, летевший по направлению Астана - Актау, совершил вынужденную посадку в городе Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейс КС7375, вылетевший 00:45 29 мая совершил вынужденную посадку в Атырау, в связи с не благоприятными погодными условиями в городе Актау, а именно сильный туман на момент прилёта", - говорится в сообщении.

Экипаж возобновил полёт в 04:20 по местному времени.