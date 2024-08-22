Вынесли приговор петропавловцу, который будучи школьником ударил ножом горожанина

Инцидент случился в мае текущего года. Сразу три ножевых удара от ученика средней школы получил петропавловец за школьным двором. Не окончив выпускной класс школьник оказался подозреваемым в причинении тяжкого вреда здоровью. Спустя три месяца его осудили, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В тот день недалеко от школы ученик встретился с 19-летним горожанином. Несостоявшийся выпускник нанёс своему собеседнику сразу три удара ножом. Спустя три месяца суд вынес ему приговор по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее редакции стало известно, что выпускник школы на тот момент совсем недавно возобновил обучение. Будучи на тот момент несовершеннолетним, был поставлен на учёт. А затем отправлен в спецшколу. Там обучение проходит с особым режимом содержания. Спустя пять месяцев уже совершеннолетний петропавловец вернулся в среднюю школу №44.

Директор учебной организации уточнила, что парень изъявил желание окончить среднюю школу. Но на второй учебный день решение кардинально изменил и вскоре его задержали полицейские.

В суде установили, что между парнями завязалась драка. Один из которых получил проникающие колото-резаные раны живота с повреждением желудка и поджелудочной железы. Сторона обвинения просила для подсудимомого приговор в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы.

"Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание С., признание им вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств в отношении С. в обвинительном акте не указано и судом не установлено. При назначении наказания суд учёл тяжесть и общественную опасность совершенного С. деяния, его личность, ранее судимого и совершившего преступление во время отбывания наказания в виде ограничения свободы", - уточнили в пресс-службе суда СКО.

Несостоявшегося выпускника осудили на три года и шесть месяцев. Отбывать наказание 18-летний петропавловец будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.