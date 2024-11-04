Вынесен приговор председателю Комитета Противопожарной службы МЧС РК

В Антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель Комитета Противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС г. Шымкент Жаксибаев М., к девяти годам лишения свободы - начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме на 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности. Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге. Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в официальном сообщении Аникора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в пресс-службе Антикора.