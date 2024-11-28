Вынесен приговор по делу об убийстве и поджоге в Экибастузе

Мужчину осудили за убийство женщины в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

По версии следствия, 50-летний мужчина оказался у женщины дома в мае этого года. Из-за чего именно произошёл конфликт после распития спиртного, не указывается. Экибастузец нанёс шесть проникающих ножевых ранений. После смерти жертвы он поджёг квартиру.

По камерам наблюдения установлено, что обвиняемый и жертва действительно в день убийства ходили вместе в магазин. Это же подтвердили очевидцы. На месте преступления нашли отпечатки пальцев, а на изъятых вещах экибастузца обнаружили следы крови убитой. Учитывая все обстоятельства, его приговорили к девяти годам колонии. Свою вину он не признал. Приговор не вступил в законную силу.