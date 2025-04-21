Жители одного из многоквартирных домов в Актобе выразили благодарность участковому инспектору за спасение людей во время пожара. Инцидент произошёл днём 20 апреля на первом этаже девятиэтажного дома, где загорелся электрощит, передаёт BaigeNews.kz.

Дым стремительно распространился по подъезду, создавая угрозу для десятков людей, находившихся внутри.

Одним из первых на место ЧП прибыл участковый инспектор отдела полиции №3 города Актобе Алихан Саймагамбетов. Не дожидаясь подкрепления и не имея при себе спецсредств, он бросился в задымлённый подъезд.

Полицейский начал обход квартир, стучал в двери, предупреждал жильцов и помогал им выбраться наружу. Особое внимание он уделил детям и людям с ограниченными возможностями — из нескольких квартир он лично вынес на руках детей и инвалидов.

Благодаря действиям полицейского и оперативной работе спасателей, удалось избежать жертв.

Жители дома направили письмо с благодарностью в адрес Департамента полиции Актюбинской области.

"Мы искренне признательны Алихану за его отвагу и человечность. Он проявил настоящий профессионализм и помог нам в тяжёлый момент. Все остались живы и здоровы. Он буквально вынес инвалидов на себе", — говорится в обращении.

Департамент полиции сообщил, что действия инспектора будут отмечены поощрением.

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