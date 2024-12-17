Вымогательство в колледже: наказаны студенты и руководство учебного заведения в СКО
Дело рассмотрели в суде.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факт вымогательства среди несовершеннолетних в Ленинградском сельскохозяйственном колледже, передаёт BaigeNews.kz.
"При индивидуальных беседах с учащимися выявлен факт систематического вымогательства денежных средств у студентов первых курсов. По материалам прокуратуры факт зарегистрирован отделом полиции Акжарского района в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса", - сообщили в надзорном органе.
Приговором Акжарского районного суда студент третьего курса колледжа признан виновным в совершении уголовного правонарушения с назначением наказания в виде двух лет ограничения свободы.
Выяснилось, что руководству учебного заведения было известно о вымогательстве, но в правоохранительные органы педагоги о случившемся решили не сообщать.
"За допущенные нарушения по акту прокурорского надзора директор и ответственные лица колледжа привлечены к установленной законом ответственности, а также пересмотрена организация работы по недопущению впредь подобных фактов", - отметили в прокуратуре.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген трогательно поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову
- Стало известно имя главного тренера "Барыса" в новой лиге КХЛ
- Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии
- Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира
- Передвижной зоопарк проверят в Актау после жалоб волонтёров