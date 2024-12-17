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Вымогательство в колледже: наказаны студенты и руководство учебного заведения в СКО

Дело рассмотрели в суде.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факт вымогательства среди несовершеннолетних в Ленинградском сельскохозяйственном колледже, передаёт BaigeNews.kz.

"При индивидуальных беседах с учащимися выявлен факт систематического вымогательства денежных средств у студентов первых курсов. По материалам прокуратуры факт зарегистрирован отделом полиции Акжарского района в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса", - сообщили в надзорном органе.

Приговором Акжарского районного суда студент третьего курса колледжа признан виновным в совершении уголовного правонарушения с назначением наказания в виде двух лет ограничения свободы.

Выяснилось, что руководству учебного заведения было известно о вымогательстве, но в правоохранительные органы педагоги о случившемся решили не сообщать.

"За допущенные нарушения по акту прокурорского надзора директор и ответственные лица колледжа привлечены к установленной законом ответственности, а также пересмотрена организация работы по недопущению впредь подобных фактов", - отметили в прокуратуре.

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