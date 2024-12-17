Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факт вымогательства среди несовершеннолетних в Ленинградском сельскохозяйственном колледже, передаёт BaigeNews.kz.

"При индивидуальных беседах с учащимися выявлен факт систематического вымогательства денежных средств у студентов первых курсов. По материалам прокуратуры факт зарегистрирован отделом полиции Акжарского района в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса", - сообщили в надзорном органе.

Приговором Акжарского районного суда студент третьего курса колледжа признан виновным в совершении уголовного правонарушения с назначением наказания в виде двух лет ограничения свободы.

Выяснилось, что руководству учебного заведения было известно о вымогательстве, но в правоохранительные органы педагоги о случившемся решили не сообщать.