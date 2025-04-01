В Кызылорде группа из четырёх человек организовала жуткое вымогательство, потребовав у местного жителя 1 миллион тенге под угрозой убийства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона. Все участники преступления были приговорены к лишению свободы.

Суд установил, что в декабре 2023 года злоумышленники вывезли потерпевшего за город на своей машине, где под угрозой насилия потребовали от него огромную сумму денег. Спланированное преступление было тщательно подготовлено: преступники заранее договорились между собой и не стеснялись использовать угрозы убийства для достижения своей цели.

Однако благодаря координации прокуратуры Кызылординской области вскоре удалось установить личности и местонахождение всех участников, что позволило задержать преступников. Как выяснилось, все они уже имели судимости за тяжкие преступления, а при задержании у одного из них было найдено огнестрельное оружие с боеприпасами.

Суд вынес наказание для троих подсудимых в виде 6 лет лишения свободы каждому, а один из преступников, проявивший раскаяние, был осуждён к 3,5 годам тюрьмы.

Напомним, что вымогательство, совершённое с применением насилия и группой лиц, по статье 194 УК РК карается лишением свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Уральске задержаны две девушки, подозреваемые в грабежах и вымогательстве.