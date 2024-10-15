ОПГ держали в страхе предпринимателей Шымкента
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Министерством внутренних дел продолжается комплексная работа по пресечению противоправной деятельности криминальных группировок в регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С начала года в Шымкенте задержано более 10 таких групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
8 октября управлением по борьбе с организованной преступностью, в результате проведенных оперативных мероприятий, проведено задержание молодежной группировки, которые оказывали криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия.
11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех миллионов тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
"Необходимо отметить, что с начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению принципа “закон и порядок” в регионах находится на особом контроле", – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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