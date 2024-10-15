ОПГ держали в страхе предпринимателей Шымкента

Министерством внутренних дел продолжается комплексная работа по пресечению противоправной деятельности криминальных группировок в регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в Шымкенте задержано более 10 таких групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

8 октября управлением по борьбе с организованной преступностью, в результате проведенных оперативных мероприятий, проведено задержание молодежной группировки, которые оказывали криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия.

11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех миллионов тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.

Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.