Вымогательство и покушение на убийство: преступные группы задержаны в Казахстане

Министерством внутренних дел на системной основе отслеживается оперативная ситуация в градообразующих предприятиях и принимаются меры по пресечению незаконных действий лиц, препятствующих их жизнедеятельности, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

За последний месяц в области Ұлытау осуществлено задержание несколько таких группировок.

"Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО “Корпорация Казахмыс” пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Также полицией проведено задержание участников еще одной группировки, которые изобличены в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года. Обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применив физическую силу и угрожая оружием.

Кроме того, раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшего место в 2018 году. Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство.

Всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов. Проведено более 20 обысковых мероприятий, в результате изъято 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и 3 обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка.

По всем фактам проводится досудебное расследование. Работа по пресечению деятельности криминальных группировок в регионах продолжается", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.