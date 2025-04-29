Вымогательства, избиения и домогательства - откровения алматинских школьников шокируют
В Енбекшиказахском районе двое детей поступили в больницу после применения насилия учителями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Алматинская область оказалась в центре громкого расследования: в рамках поручения Президента РК совместно с государственными органами и Комитетом по охране прав детей проведена выборочная проверка школ в семи районах региона, передаёт BaigeNews.kz. Результаты - шокирующие.
Уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева озвучила результаты выборочной проверки в районных школах Алматинской области.
Анонимные опросы среди школьников Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского и Жамбылского районов выявили вопиющие случаи насилия, буллинга, сексуальных домогательств со стороны взрослых, вымогательств и групповых избиений. Причём многие из этих фактов либо игнорируются, либо сознательно замалчиваются администрациями школ.
"Дети боятся старших и при их появлении сразу кладут руки в карманы - чтобы отдать деньги. Это стало нормой", - говорится в одной из анкет из Жамбылского района.
В Енбекшиказахском районе зафиксированы случаи, когда дети были госпитализированы после физического насилия со стороны преподавателей. Отмечены также жалобы на приставания учителей физкультуры и алгебры, а в отдельных школах дети упоминали анонимные Instagram-каналы, где их публично травят - без какой-либо реакции со стороны педагогов.
Особую тревогу вызывает то, что в официальных отчетах школ по итогам анкетирования указано "0% проблем", несмотря на многочисленные положительные ответы учеников о случаях буллинга, насилия и вымогательств. Это указывает на системное сокрытие и игнорирование проблем со стороны администраций образовательных учреждений.
"Мы видим не просто отдельные нарушения, а глубокий кризис школьной среды в регионе", — подчёркивают участники проверки.
Итоги мониторинга были представлены на специальном совещании с участием руководства области, полиции и других профильных ведомств. Сформированная справка уже направлена в уполномоченные государственные органы.
Ранее мы сообщали, что в Алматинской области подросток устроил расправу над сверстниками.
Самое читаемое
- Незаконную добычу руды вели иностранцы в Туркестанской области
- Насколько Астана готова к самому масштабному Параду Победы за последние годы
- Милад Карими завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира в Каире
- Кыргызстан поможет обеспечить водой сельхозполя Жамбылской области
- Адвокаты семьи Шерзата Полата усомнились в достоверности показаний свидетельницы