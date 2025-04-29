Алматинская область оказалась в центре громкого расследования: в рамках поручения Президента РК совместно с государственными органами и Комитетом по охране прав детей проведена выборочная проверка школ в семи районах региона, передаёт BaigeNews.kz. Результаты - шокирующие.

Уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева озвучила результаты выборочной проверки в районных школах Алматинской области.

Анонимные опросы среди школьников Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского и Жамбылского районов выявили вопиющие случаи насилия, буллинга, сексуальных домогательств со стороны взрослых, вымогательств и групповых избиений. Причём многие из этих фактов либо игнорируются, либо сознательно замалчиваются администрациями школ.

"Дети боятся старших и при их появлении сразу кладут руки в карманы - чтобы отдать деньги. Это стало нормой", - говорится в одной из анкет из Жамбылского района.

В Енбекшиказахском районе зафиксированы случаи, когда дети были госпитализированы после физического насилия со стороны преподавателей. Отмечены также жалобы на приставания учителей физкультуры и алгебры, а в отдельных школах дети упоминали анонимные Instagram-каналы, где их публично травят - без какой-либо реакции со стороны педагогов.

Особую тревогу вызывает то, что в официальных отчетах школ по итогам анкетирования указано "0% проблем", несмотря на многочисленные положительные ответы учеников о случаях буллинга, насилия и вымогательств. Это указывает на системное сокрытие и игнорирование проблем со стороны администраций образовательных учреждений.

"Мы видим не просто отдельные нарушения, а глубокий кризис школьной среды в регионе", — подчёркивают участники проверки.

Итоги мониторинга были представлены на специальном совещании с участием руководства области, полиции и других профильных ведомств. Сформированная справка уже направлена в уполномоченные государственные органы.

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