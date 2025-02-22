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Вымогательства, грабежи и мошенничества: преступную группу задержали в Карагандинской области

Во время обыска у них изъято оружие

Сегодня, 09:05
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В МВД заявили о задержании преступной группы в Карагандинской области. Участникам вменяют 18 эпизодов вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге. В ходе обысковых мероприятий у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам.   Обеспечение принципа "закон и порядок" находится на особом контроле министерства", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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