В МВД заявили о задержании преступной группы в Карагандинской области. Участникам вменяют 18 эпизодов вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге. В ходе обысковых мероприятий у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам. Обеспечение принципа "закон и порядок" находится на особом контроле министерства", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.