Полицейские Павлодарской области провели успешную спецоперацию, в ходе которой были задержаны двое подозреваемых в систематическом вымогательстве у студентов, передаёт BaigeNews.kz. Злоумышленники действовали в Павлодаре и Экибастузе, угрожая насилием и принуждая молодых людей передавать деньги, ценные вещи, а также оформлять на себя кредиты - как товарные, так и денежные.

По данным полиции, на их счету более десяти эпизодов, и речь идёт не о случайных преступлениях, а о целенаправленной и организованной схеме вымогательства, которую они вели длительное время. Оперативники из управления по борьбе с организованной преступностью собрали необходимые доказательства, подтвердившие вину подозреваемых.

"Эта операция - яркий пример нашей решимости в борьбе с преступностью и защиты прав граждан, особенно молодёжи", - подчеркнул начальник УБОП Габит Кабдрахманов.

Ранее мы сообщали, что 20-летний алматинец оформил десятки онлайн-кредитов на чужие имена.