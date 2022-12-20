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  • Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза
polisia.kz Вчера, 11:45
585
Вчера, 11:45
585
Фото: polisia.kz

Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза

В полицию Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 26-летний горожанин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Мужчина сообщил, что некие лица путем шантажа еженедельно вымогают у него 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации. Всего у потерпевшего потребовали деньги в размере двух миллионов тенге.

"8 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Жамбылской области при получении денежных средств в размере 200 тысяч тенге задержаны 28 и 29-летние местные жители. По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 части 2 УК РК “Вымогательство”. Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания", — сообщили в полиции. 

29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Тараза. В отношении его соучастника избрана мера пресечения “Подписка о невыезде”. Установлено, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

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BaigeNews.kz
Вчера, 11:45
585
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