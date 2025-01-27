Сотрудниками полиции задержаны две жительницы Уральска, подозреваемые в совершении ряда преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, в октябре прошлого года девушки принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.

В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.



