Вымогали деньги у студентов: полиция задержала двух жительниц Уральска
Сегодня, 09:08
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Сегодня, 09:08Сегодня, 09:08
68Фото: polisia.kz
Сотрудниками полиции задержаны две жительницы Уральска, подозреваемые в совершении ряда преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, в октябре прошлого года девушки принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.
В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
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