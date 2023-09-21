Выманили у вкладчиков 39 млн тенге: организаторов финпирамиды осудили в Кокшетау

Пять лет лишения свободы каждому назначил суд двум организаторам финансовой пирамиды в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Свою "деятельность" они проводили с ноября 2021 года по апрель 2022 года. За это время в финансовую пирамиду вложили деньги 40 человек на общую сумму более 39 миллионов тенге.

"А." и "К." в социальных сетях активно рекламировали информацию о большом заработке, путешествиях и приобретении автомашин, проводили презентации, тренинги, завлекая граждан в компанию. А также занимались продажей продуктов питания, товаров, карт путешественника. За регистрацию гражданам предлагали бонусы в виде денежных выплат. Пользуясь юридической и финансовой безграмотностью граждан, их желанием лёгкого заработка, подталкивали людей на получение займа, кредита, рассрочки", — рассказали в областном суде Акмолинской области.

Вину организаторов финпирамиды подтвердили показания потерпевших, свидетелей. При обыске их офиса и места жительства изъяли документы и предметы, свидетельствующие о занятии незаконной деятельностью. Также были найдены банковские документы, сведения о движении денег, стенограммы телефонных разговоров.

При назначении наказания суд учёл несколько моментов. В их числе — такое смягчающее обстоятельство, как чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости и отягчающих обстоятельств, но также и совершение умышленного тяжкого преступления. Пока шли судебные разбирательства, обвиняемые вернули жителям деньги, вложенные в финансовую пирамиду.

В итоге "А." и "К." осуждены к пяти годам лишения свободы каждый с лишением права занимать руководящие должности в организациях.

На "удочку" мошенников попадаются не только взрослые казахстанцы, но и дети. В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали шесть детей в возрасте до 11 лет.

По данным Finprom.kz, общая численность жертв финансовых пирамид в нашей стране выросла втрое. По итогам января–апреля 2023 года в Казахстане зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" - на 6,3% меньше, чем годом ранее. За первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев - сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.