"Выливают тонны негатива" - в Федерации фехтования ответили на заявления экс-учредителей

Фото: olympic.kz

В Национальной федерации фехтования прокомментировали исключение заслуженных тренеров из состава федерации и рассказали о подготовке спортсменов к Олимпийсикм играм в Париже, передает BaigeNews.kz. Отметим, не так давно группа ветеранов по фехтованию обратилась к общественности с громким заявлением: смена тренеров и нездоровая обстановка в коллективе может отразиться на спортсменах и препятствовать их участию в Олимпиаде.

- По каким объективным причинам ветераны фехтования были исключены из Федерации?

- Группа ветеранов была исключена из членов Федерации в связи с отсутствием оплаты членских взносов продолжительное время и за дискредитацию работы Федерации своими бесконечными нападками и оскорблениями деятельности и работников Федерации, что является нарушениями Устава объединения.

- Действительно ли исключение ветеранов препятствует их участию в соревнованиях среди ветеранов спорта?

- Нахождение либо отсутствие спортсменов, в том числе и ветеранов, в списках членов Федерации никаким образом не влияет на возможность их участия в соревнованиях.

- Может ли данный конфликт сказаться на обстановке внутри Федерации? Более того появилась информация, что казахстанские фехтовальщики могут не попасть на Олимпийские игры в Париже. Так ли это?

- Федерация ведёт непрерывную работу по подготовке наших национальных сборных для попадания на Олимпийские Игры в Париже. Наши спортсмены спокойно готовятся к соревнованиям. Олимпийский отбор стартовал меньше месяца назад и будет длиться целый год, поэтому пока рано говорить о его итогах. Нами поставлены высокие цели по попаданию на Олимпийские игры и завоеванию там долгожданных медалей. Нездоровую атмосферу в нашу работу пытается внести всё та же группа ветеранов, возглавляемая Кичиковым Рушидином. Цинично используя демократичность нашего общества, свободу слова, они выливают тонны негатива, а зачастую и прямой лжи на Федерацию. Всё это отражает только желания и устремления кучки указанных лиц и не имеет никакого отношения к реальным проблемам фехтования. Из-за деструктивной деятельности этих лиц нам пора уже открывать дополнительное отделение в Федерации, которое будет заниматься только бесконечными претензиями со стороны этой группы, поскольку они действительно мешают нормальному рабочему процессу, как самой Федерации, так и многих государственных органов.

- Однако, сборная Казахстана по фехтованию победила на этапе Кубка мира в Стамбуле. Это отборочный тур на Олимпийские игры в Париже. Мы вас с этим поздравляем.

- Да, эта победа – исчерпывающий факт того, что обстановка в коллективе рабочая, спортсмены обеспечены всем необходимым и прекрасно подготовлены к грядущим победам.