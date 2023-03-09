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pixabay.com Сегодня, 17:00
175
Сегодня, 17:00
175
Фото: pixabay.com

Вылетевший в Ташкент самолёт вернулся в аэропорт Алматы

Проблемы в воздухе возникли у самолёта авиакомпании Air Astana, летевшего из Алматы в Ташкент. Судну, набравшему высоту, пришлось вернуться в аэропорт вылета, передаёт BaigeNews.kz.

"Самолёт, выполнявший рейс КС 129 по маршруту Алматы-Ташкент, вылетел 8 марта с получасовой задержкой в 23:05 и вернулся в 00:46 в аэропорт вылета. Причиной возврата стало срабатывание сигнализации о неисправности зарядного устройства аккумуляторной батареи. Рейс был выполнен на другом воздушном судне, вылетевшем в пункт назначения в 03:05 и благополучно приземлившемся в 03:45", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

 

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#происшествия #самолет #Air Astana #Ташкент #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:00
175
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