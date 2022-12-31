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  • Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в Алматы. Рейс отменили
Instagram_flyarystan Вчера, 23:22
297
Вчера, 23:22
297
Фото: Instagram_flyarystan

Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в Алматы. Рейс отменили

Вылетевший 31 декабря из Алматы в Костанай самолёт авиакомпании Fly Arystan вернулся в аэропорт южной столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщают пассажиры данного рейса. Они пишут гневые комментарии на странице авиакомпании в Instagram.

"Ужасное отношение к клиентам! Купили билеты за месяц за 60 тысяч на 31 декабря, чтобы быть в Новый год с родными. Приехали в аэропорт, сели в самолёт, взлетели, летели 40 минут и нас развернули обратно. Причина: технические неполадки. По итогу выяснили, что приземлились в Алматы из-за нехватки кадров в Костанае или из-за недобора пассажиров. Потратили деньги и время, а самое главное - воспоминания с родными. Никаких компенсаций не было, мы даже доплатили сверху за бронирование на другую дату", - пишет пользователь соцсети Карина Кабиева.

В авиакомпании ответили, что рейс КС 7141 Алматы - Костанай вылетел по расписанию в 12:10, однако по технической причине самолёт вернулся в аэропорт южной столицы. Пока пассажиры данного борта ожидали вылета, вышло время экипаж, который обслуживал данный рейс. 

"В связи с тем, что предоставить дополнительный экипаж не было возможности, было принято решение об отмене рейса.
Пассажирам отменённого рейса предлагается полный возврат по месту приобретения билета либо перебронирование на возможные альтернативные рейсы. Также пассажирам были предоставлены напитки. По мере наличия свободных мест пассажирам будет предложено расселение в гостинице, либо возмещение  расходов по проживанию", - написал представитель Fly Arystan в Instagram.

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#авиаперевозки #Fly Arystan #авиарейсы #Алматы
BaigeNews.kz
Вчера, 23:22
297
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