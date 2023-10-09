"Выигрыш на 990 тысяч тенге": как экс-адвоката из Павлодара обманули мошенники

В руки мошенников попал известный бывший павлодарский адвокат с двадцатилетним стажем Владимир Борман, проработавший долгие годы ещё и помощником прокурора области. Злоумышленники из Алматы отняли 300 тысяч тенге и требуют ещё вдвое больше.

Владимир Густавович уже давно – на пенсии. В мае он столкнулся с "гастролёрами" из Алматы. Те каким-то образом узнали номера телефонов людей, у которых есть проблемы со здоровьем, стали им названивать и приглашать на встречу для "беседы" об их самочувствии и презентации медицинских аппаратов, что якобы могут помочь восстановить здоровье. Для бывшего адвоката всё началось ещё зимой.

"Имея высшее образование, я проработал в правоохранительных органах Павлодарской области 50 лет. Сейчас я – на пенсии. В декабре 2021 года, а затем в феврале 2022 года в нашей Павлодарской областной больнице имени Г. Султанова мне на оба моих глаза была сделана операция (катаракта). К медицинским работникам нашей области у меня нет никаких замечаний или претензий. Однако в 2022 году, а затем в 2023 году мне на мой мобильный телефон неожиданно стало поступать немало телефонных звонков из Алматы от разных незнакомых мне людей, которые интересовались моим здоровьем вообще, а зрением в частности", - рассказывает Владимир Борман.

По словам ветерана, звонившие ему алматинцы говорили, что собираются приехать в Павлодар.

"Для того, чтобы у человека стало крепкое здоровье, его необходимо укреплять физическим трудом или физкультурными упражнениями, а при необходимости заболевший должен приобретать физкультурные снаряды или разные медицинские снаряды и приборы. Они звонили мне, говорили, что 17 мая мне позвонят, приедут в Павлодар, чтобы собрать людей и побеседовать с ними об их здоровье", - вспоминает он.

Как к ним попал его номер телефона, мужчина не знает. Говорит, что пребывание этих "айболитов" в Павлодаре было коротким. Всю свою агитацию они сводили в основном к одному: "Приобретайте, павлодарцы, медицинские аппараты и приборы, а также активно участвуйте в их розыгрышах". В интервью корреспонденту BaigeNews.kz мужчина добавил, что, когда он побывал на встрече гостей из южной столицы с жителями Павлодара, его "поздравили" с тем, что тот "выиграл" шесть единиц медицинского оборудования. Но! За такой подарок нужно заплатить залог.

"Поскольку я этот подарок принял, они мне сказали: "мы вам эти деньги вернём". Таким образом, мне фактически вручили в качестве выигрыша на общую сумму 990 000 тенге такие аппараты, как вибромассажная накидка (хотя по информации из интернета, она стоит 162 282 тенге), озонатор воздуха и воды (90 000 тенге), одеяло и две подушки (по сведениям глобальной сети 120 000 тенге), ручной массажёр (15 000 тенге). Итого по данным интернета получается 387 282 тенге", - добавил доверчивый пенсионер.

Поверив людям, он взял эти "подарки", пошёл в банк, снял 300 000 тенге и отдал им в качестве залога-предоплаты.

Осталось идти в прокуратуру

О том, что пенсионер оказался обманутым, он понял существенно позже и написал заявление в правоохранительные органы. 16 августа от заместителя начальника управления полиции Павлодара А. Исаева Владимир Борман получил ответ о том, что по его обращению принято решение направить его заявление в южный отдел ОП управления полиции города для принятия процессуального решения. 28 августа аксакалу пришел ответ из органов.

"Ваше обращение зарегистрировано в КУИ, оставлено без рассмотрения и списано в номенклатурное дело в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Рекомендуем вам обратиться в гражданский суд", - сообщили в полиции.

Мошенники не боятся ничего и продолжают ему названивать. По словам Бормана, стражи порядка пообещали ему, что приедут и сделают фотоснимки купленного им оборудования. Пожилой человек предполагает, что звонящие ему люди хотят получить "положенные" им 690 000 тенге, которые бывший помощник прокурора области вдруг "задолжал". Одна из звонивших настырно пыталась выяснить даже номер его квартиры, чтобы принести ещё какой-то "подарок", но он в презенты от незнакомых людей уже не верит.

"Теперь я имею право обратиться в прокуратуру и пойду. Я сейчас не адвокат и сам себя плохо могу защитить", - признался Владимир Густавович.

В департаменте полиции Павлодарской области каждый раз предупреждают жителей региона о том, что, когда по квартирам с рекламными буклетами ходят незнакомые люди, следует быть внимательными. Не нужно передавать свои контактные данные, или сведения, коды своих платёжных карточек тем, кто звонит и не знаком вам.

"Например, если вам звонят и говорят, что ваш знакомый якобы попал в беду, и вы должны срочно перевести кому-то денежные средства, необходимо игнорировать просьбу о переводе и ничего не отвечать на сообщения, позвонить близкому человеку, о котором идёт речь, чтобы рассказать о случившемся, убедиться что просьба исходит от него лично и заодно проверить, всё ли у него в порядке", - отметили в ДП области.

Не угроза, а имитация

Как же казахстанцы каждый раз попадаются на уловки мошенников? Ведь это происходят постоянно, и кажется, уже должны были научиться на чужом горе. Но нет… Кандидат психологических наук Татьяна Кравцова рассказывает о том, что психологи проводили очень интересное исследование: профессиональным преступникам показывали видео с камер наблюдения супермаркета, движения людей на дорогах, пешеходных переходах и просили выбрать человека, к которому подошёл бы преступник для того, чтобы совершить то или иное деяние. И преступники раз за разом, не сговариваясь, показывали на одних и тех же людей. То есть существует определённый тип человека, который, скорее всего, будет соответствовать корыстным действиям злоумышленника.

"Другими словами, мошенник заранее, подходя к жертве, знает или имеет определённый набор "крючков", на которые обязательно клюнет та или иная жертва. Разумеется, это будут возраст, социальный статус, а также то, есть у человека какое-либо заболевание или нет. Не нужно забывать, что мошенник – это не просто недалёкий человек с улицы. Они проходят специальное обучение, имеют нужные им навыки, что предполагает уровень образованности, наличие каких-то специальных технических данных, знаний и умений. Поэтому на самом деле у среднестатистического человека шансов противостоять нацеленному мошенничеству не так много", - говорит Татьяна Кравцова.

По словам эксперта, речь идёт об организованной преступности. Когда к человеку подходит или звонит один злоумышленник, за ним стоит целая банда, группировка с определёнными планом, схемой действий, отработанными уже не раз. Как у психологов есть специальные алгоритмы, а у врачей имеются протоколы лечения человека, так же у мошенников существуют определённые техники воздействия на людей для того, чтобы отвлечь, переключить внимание и достичь определённого результата.

"Как этому противостоять? Преступники давят на "болевые точки", и для того, чтобы с ними эффективно бороться, сам человек, потенциальная жертва, должен знать: "А после какой информации я занервничаю? После какого звонка я начну действовать стремительно? Что должно произойти со мной такого, отчего я не позволю своему мозгу включить критическое мышление, и буду действовать только на инстинктах и рефлексах?". Разумеется, сразу придёт ответ о том, что это будет звонок ребёнка или родителей либо какая-то другая экстремальная ситуация. То есть, на мой взгляд, для противостояния нужно знать свои собственные поведенческие проблемы", - утверждает психолог.

Эксперт также советует, что желательно владеть хотя бы какими-нибудь азами психологической грамотности по противостоянию мошенническим схемам.

"Основным критерием распознавания мошеннических схем будет требование немедленных действий. Это необходимо для того, чтобы человек не успел сообразить, позвонить кому-то, спросить, уточнить. Поэтому, если неизвестные требуют сразу большую сумму куда-то перевести, угрожают здоровью, безопасности, дают сведения, которые на данный момент человек не может проверить, это как минимум должно насторожить потенциальную жертву и заставить её предпринять дополнительные действия по защите себя и своих финансов", - отмечает Татьяна Кравцова.

На всякий случай, можно придумать какое-то кодовое слово, которое будут знать только близкие, родственники на случай, если кто-то, действительно, попадёт в беду. Возможно, это и спасёт ситуацию.