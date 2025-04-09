Экономист Андрей Чеботарев прокомментировал ключевые изменения, предусмотренные в проекте нового Налогового кодекса. По его мнению, влияние на инфляцию при ставке НДС в 16% и пороге регистрации в 40 млн тенге будет существенно ниже. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Эксперт отметил, что нежелание платить налоги — универсальное явление. Именно поэтому налоговые ставки всегда представляют собой компромисс между потребностями государства и готовностью граждан и бизнеса выполнять налоговые обязательства.

"В данном случае я солидарен с правительством: 16% – это вполне вменяемо. Особенно с учётом того, что у нас есть арбитраж ставок с соседними странами. В России НДС – 20%. Если бы мы оставили 12% или понизили ставку, мы бы поддерживали импорт из России, а не свою экономику. Так что выбранный путь – логичный", - пояснил Чеботарев.

Эксперт добавил, что снижение порога по НДС сократит случаи дробления бизнеса и увеличит налоговую отдачу.

Также Андрей Чеботарев считает беспочвенными опасения по поводу массового закрытия малого и среднего бизнеса в условиях новых налоговых правил.

"МСБ не станет меньше – это миф. МСБ просто переложит всё в цену. А даже если некоторые предприятия закроются, на их место быстро придут новые. Не бывает пустоты на рынке. Посмотрите, сколько было пустых площадей в ТРЦ во время пандемии – и как быстро они заполнились. Да, это грустно. Да, это естественный отбор. Не все выживают. Но на место всегда кто-то приходит. Таков закон экономики", - отмечает он.

По мнению Чеботарёва, от сокращения налоговых режимов и повышения собираемости налогов выиграют как бюджет, так и добросовестный бизнес.

"Выиграет, в первую очередь, государственный бюджет. Появятся дополнительные средства на зарплаты учителям, врачам, пенсионерам и другим категориям. Также выиграет добросовестный, "белый" бизнес – потому что работать в тени станет гораздо сложнее из-за пониженных порогов и общего ужесточения контроля. По сути, выиграют бюджетники, выиграет государство, которое, возможно, станет хоть немного менее дефицитным. И это, на самом деле, важно", - подытожил Андрей Чебаторев.

Напомним, Мажилис одобрил проект нового Налогового кодекса в первом чтении.

Согласно документу, ставки корпоративного подоходного налога составят 25% для банковского и игорного секторов, 10% — для социальной сферы и перерабатывающей промышленности, а также 3% — для сельского хозяйства. Базовая ставка сохранится на уровне 20%. Кроме того, количество специальных налоговых режимов сократится до трёх.

Также предлагается ввести базовый налоговый вычет в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП) с заработной платы, согласно закону о республиканском бюджете. Депутаты поддержали основные положения проекта, включая инициативы по упрощению налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, политические партии представили свои предложения, касающиеся борьбы с коррупцией и повышения эффективности бюджетного управления.