"Выходили босиком, накрывались простынёй". Вернувшаяся из Турции казахстанка рассказала о пережитом

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После разрушительных землетрясений в Турции четыре борта со спасателями МЧС вылетели из Казахстана для оказания помощи. А на обратном пути вернули на родину из пострадавших районов 78 соотечественников, которые не пожелали там оставаться. Одна из эвакуированных казахстанок жила в турецком городе Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясения. Женщина рассказала о том, как пережила трагедию, однако попросила не указывать в материале её имя и фамилию. Корреспондент BaigeNews.kz передаёт ее рассказ.

"Всё началось в 4 утра, а мы проснулись в 4:30. Мы были дома с мужем, спали, а когда очнулись, всё здание уже тряслось и трещало по швам. Все выбегали из дома босиком, в чем были, накрывались простынёй, хотя на улице шёл дождь, а потом пошёл и снег. Мы подождали пока всё закончится, зашли домой, оделись, забрали документы, необходимые вещи, и вышли из дома. Больше не заходили туда", - рассказала она.

Семейная пара переночевала на фабрике, где работала женщина. На следующий день на фабрику приехали представители посольства Казахстана и сообщили, что в Астану вылетает самолёт.

"Меня и моего мужа добавили в список. Уже через два часа мы были в аэропорту и вылетели в Астану. Как вышли из дома с двумя рюкзаками, так и ходим до сих пор", - говорит она.

Сейчас супруги собираются вернуться в Турцию, их уже зовут на работу. Однако жить в доме после землетрясений в Газиантепе женщина боится, несмотря на то, что администрация города заверила, что их дом пригоден для жилья.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. На месте завалов работали спасатели со всего мира. Сотрудники МЧС Казахстана вернулись оттуда в ночь с 18 на 19 февраля. В Алматы приземлился борт, в котором находились 38 казахстанских спасателей, в том числе пятеро врачей Центра медицины катастроф и 33 сотрудника республиканского оперативно-спасательного отряда. Едва вернувшись домой, казахстанские спасатели крепко обняли своих родных и близких, а также поделились с корреспондентом BaigeNews.kz реальными историями работы в разрушенных после землетрясения зданиях в Турции.