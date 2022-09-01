Выговоры Магауову и Мирзагалиеву прокомментировал министр энергетики

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Выговоры председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову прокомментировал министр энерегетики Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.

"Наверное, эти вопросы надо рассматривать отдельно рассматривать эту ситуацию, вопрос первый, почему сложилась эта ситуация. Второе - предотвратить такую ситуацию, сейчас решить и на будущее как раз предотвратить. К сожалению, были выявлены несоответствия действий различных участников рынка, это касается и АЗС, частных АЗС, заводов, логистики. В целом, в комплексе. Существуют такие моменты, когда есть какой-то план работы и соответственно кто-то начинает отставать во всей цепочке. Комиссия, которая создана, занимается выявлением этих вопросов. Это было, но, к сожалению, в этом году увеличился ценовой диспаритет, физически потребление просто выросло в 2-2,5 раза. Конечно, нужно принимать решения и по логистике, потому что нужно делать частоту отгрузки больше. Здесь вопрос наличия цистерн тоже возникает, отдачи вовремя. Здесь нельзя сказать что-то одно, это в целом, система, чтобы она бесперебойно работала. Этим мы сейчас занимаемся", - сказал министр энерегтики в кулуарах совместного заседания палат парламента.

Строгие выговоры получили чиновники 31 августа за непринятие своевременных мер по бесперебойному обеспечению дизельным топливом всех регионов страны.

Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная по поручению премьер-министра РК комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В её состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний.

Как отметили в правительстве, комиссия выявила факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Одной из основных причин назвали существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Второй причиной стал вывоз дизтоплива в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230–260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.