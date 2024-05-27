Выговор получили полицейские, задержавшие Бишимбаева

Двум сотрудникам полиции, которые задержали экс-министра Куандыка Бишимбаева, объявлен выговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Астаны.

Служебное расследование по данному факту, проводимое ДП г.Астаны завершено.

"В соответствии со ст.ст. 19, 56-57 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе", а также решением Дисциплинарной комиссии за нарушение служебной дисциплины инспектору службы Полка патрульной полиции объявлен выговор. За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района "Есиль" ДП г. Астаны объявлен строгий выговор", - говорится в сообщении.

Отметим, на записи задержания было видно, как один из сотрудников полиции снял наручники с Бишимбаева и дал ему покурить. Другой же сказал: "Она, наверное, сама нозила, да?".

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием.

Брат Салтанат Нукеновой и его адвокаты выразили своё согласие с оглашённым приговором.

Адвокат Байжанова заявил, что намерен обжаловать приговор.