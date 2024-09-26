Выгорание и зарплаты: Что не так с журналистикой в Казахстане обсудили на Astana Media Week

В столице продолжается Astana Media Week, в прямом смысле главная неделя для всех СМИ Казахстана. Традиционно на ней издания делятся друг с другом последними новостями, обсуждают тренды и поднимают злободневные темы. Впервые журналисты говорили об одной из основных проблем в сфере – эмоциональном выгорании. Часто бывает, что пропуская сквозь себя большой поток информации человек теряет к ней интерес, из-за чего редакции лишаются ценных кадров. Но не только это заставляет профессионалов своего дела менять работу. Съемочная группа BaigeNews.kz разобралась в вопросе, выделив самые болезненные точки на теле отечественных СМИ.