Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прокомментировал работу над механизмом страхования жилья, особенно в зонах риска. По его словам, процесс идет поэтапно, с акцентом на удобство и выгоду для граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Нам нужно найти механизм, приемлемый для граждан. Чтобы граждане сказали, да, это нам удобно, это нам выгодно, и это не так дорого, оказывается. То есть больше идти к этому пути, чтобы это было действительно добровольно. И каждый понимал, что лучше застраховать свое жилье, так как оно находится в опасной зоне, чем потом ходить и требовать у государства компенсацию, вывод и так далее. Это мировая практика", - отметил Аринов.

Он подчеркнул, что работа ведется в рамках рабочей группы под эгидой Агентства по регулированию финансового рынка, в которой участвуют представители МЧС. Главная цель - разработать добровольный и взаимовыгодный механизм страхования.