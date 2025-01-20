Дорогу по направлению из Астаны в сторону Павлодарской области перекрыли полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

"С 16:30 в связи с ухудшением погодных условий - верховой снег, порывистый ветер, гололёд - будет ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты" с 16 по 200 километры, от Астаны до границы Павлодарской области", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

С 17:00 планируют ограничить движение на участке трассы "Астана-Петропавловск" с 18 по 232 километры (Астана - Щучинск). Ориентировочное открытие дороги 21 января в 7:00.

Ранее сообщалось о том, что движение ограничили в области Жетысу.