Выезд из Астаны закрыли из-за непогоды
Движению транспорта мешают гололёд и порывистый ветер.
Сегодня, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
176Фото: baigenews.kz
Дорогу по направлению из Астаны в сторону Павлодарской области перекрыли полицейские, передаёт BaigeNews.kz.
"С 16:30 в связи с ухудшением погодных условий - верховой снег, порывистый ветер, гололёд - будет ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты" с 16 по 200 километры, от Астаны до границы Павлодарской области", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".
С 17:00 планируют ограничить движение на участке трассы "Астана-Петропавловск" с 18 по 232 километры (Астана - Щучинск). Ориентировочное открытие дороги 21 января в 7:00.
Ранее сообщалось о том, что движение ограничили в области Жетысу.
Самое читаемое
- Известные модные дома отказались одевать Меланию Трамп на инаугурацию мужа
- Житель Астаны перерезал горло родственникам из-за замечания
- Вскрыла вены и заперлась в квартире: алматинские полицейские спасли жизнь девушке
- Софья Самоделкина высказалась о медали за Казахстан на Универсиаде-2025
- Авто перевернулось в результате ДТП в Алматы: погибла женщина