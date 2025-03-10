Несмотря на неблагоприятные погодные условия любители подледной рыбалки в разных уголках страны выехали к водоемам. Их автомобили застряли в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Первый случай произошел на Самаркандском водохранилище около города Темиртау Карагандинской области, где не достигли цели двое мужчин в одной легковушке. Второй имел место в Акмолинской области, на Вячеславском водохранилище близ села Арнасай, где уже трое любителей рыбалки застряли в одной машине. Третий произошел на озере Ерейментауского района Акмолинской области. Там шестеро рыбаков на четырёх машинах также не справились со снежной стихией", — рассказали в МЧС.

Все 11 человек были эвакуированы и доставлены спасателями до ближайших населенных пунктов на технике высокой проходимости.