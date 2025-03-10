Выехали порыбачить в метель: 11 казахстанцев спасли сотрудники МЧС
Отчаянных рыбаков спасли в двух регионах страны.
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Несмотря на неблагоприятные погодные условия любители подледной рыбалки в разных уголках страны выехали к водоемам. Их автомобили застряли в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Первый случай произошел на Самаркандском водохранилище около города Темиртау Карагандинской области, где не достигли цели двое мужчин в одной легковушке. Второй имел место в Акмолинской области, на Вячеславском водохранилище близ села Арнасай, где уже трое любителей рыбалки застряли в одной машине. Третий произошел на озере Ерейментауского района Акмолинской области. Там шестеро рыбаков на четырёх машинах также не справились со снежной стихией", — рассказали в МЧС.
Все 11 человек были эвакуированы и доставлены спасателями до ближайших населенных пунктов на технике высокой проходимости.
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