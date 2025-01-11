В соцсетях распространяется видео, на котором в Астане водитель автомашины оказался на встречной полосе перед VIP-кортежем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHYNDYK.KZ.

Из патрульной машины через громкоговоритель послышалось: "Разворачивайся, тупой!". Водитель выполнил требование и поехал. После этого по двум полосам проезжей части проехал кортеж.

Некоторые пользователи соцсетей, комментируя видео, критикуют полицейских за некорректное высказывание.