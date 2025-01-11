  • 11 Января, 00:46
  • BAIGENEWS

Выехал навстречу VIP-кортежу: полицейские обозвали водителя в Астане

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Сегодня, 00:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 00:42
Сегодня, 00:42
22
Фото: скриншот видео

В соцсетях распространяется видео, на котором в Астане водитель автомашины оказался на встречной полосе перед VIP-кортежем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHYNDYK.KZ.

Из патрульной машины через громкоговоритель послышалось: "Разворачивайся, тупой!". Водитель выполнил требование и поехал. После этого по двум полосам проезжей части проехал кортеж.

Некоторые пользователи соцсетей, комментируя видео, критикуют полицейских за некорректное высказывание. 

 

Самое читаемое

Наверх