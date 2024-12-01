Выехал на встречку: мужчина погиб в страшной аварии в Алматинской области

В результате ДТП в Алматинской области один человек погиб и двое госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 30 ноября водитель автомобиля Mercedes Benz 280 на 77 километра автодороги Алматы-Бесмойнак выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114.

"В результате дорожной аварии водитель Ford Focus скончался на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу. По факту ДТП проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.