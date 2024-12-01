  • 1 Декабря, 11:31
  • BAIGENEWS

Выехал на встречку: мужчина погиб в страшной аварии в Алматинской области

По факту ДТП проводится досудебное расследование.

Сегодня, 10:49
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
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Фото: скриншот с видео

В результате ДТП в Алматинской области один человек погиб и двое госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 30 ноября водитель автомобиля Mercedes Benz 280 на 77 километра автодороги Алматы-Бесмойнак выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114.

"В результате дорожной аварии водитель Ford Focus скончался на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу. По факту ДТП проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl)

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