Выехал на встречку: мужчина погиб в страшной аварии в Алматинской области
По факту ДТП проводится досудебное расследование.
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
98Фото: скриншот с видео
В результате ДТП в Алматинской области один человек погиб и двое госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 30 ноября водитель автомобиля Mercedes Benz 280 на 77 километра автодороги Алматы-Бесмойнак выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114.
"В результате дорожной аварии водитель Ford Focus скончался на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу. По факту ДТП проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.
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