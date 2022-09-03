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Polisia.kz Сегодня, 12:36
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Фото: Polisia.kz

Выехал на встречку: три человека погибли в ДТП в Мангистау

На трассе "Шетпе – Жетыбай" столкнулись легковушка и автоцистерна, в аварии погибли водитель и двое пассажиров ВАЗа

На трассе "Шетпе – Жетыбай" столкнулись легковушка и автоцистерна, в аварии погибли водитель и двое пассажиров ВАЗа,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным департамента полиции региона, смертельное ДТП произошло 2 сентября около восьми часов вечера.

"На пульт дежурного "102" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на 112/117 километре трассы "Шетпе – Жетыбай". Водитель автотранспорта ВАЗ-2115, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с транспортом MAN. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров ВАЗ-2115", – сообщили в ведомстве.

Полиция проводит расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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#дтп #происшествия #полиция
Сегодня, 12:36
26
Журналист

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