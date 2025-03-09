В области Абай благополучно завершилась спасательная операция по поиску пропавшего в непогоду мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"Накануне в Аягозском районе мужчина 1967 года рождения выехал верхом на лошади с крестьянского хозяйства Халел в сторону села Шынкожа и пропал. На поиски были брошены спасатели МЧС, сотрудники полиции и местные исполнительные органы. Поисковой группой МЧС мужчина был найден в 10 км от крестьянского хозяйства Халел", — говорится в сообщении.