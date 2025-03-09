Выехал на лошади и пропал в метель: мужчину разыскали в степи в области Абай
Медицинская помощь спасённому не потребовалась.
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
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В области Абай благополучно завершилась спасательная операция по поиску пропавшего в непогоду мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
"Накануне в Аягозском районе мужчина 1967 года рождения выехал верхом на лошади с крестьянского хозяйства Халел в сторону села Шынкожа и пропал. На поиски были брошены спасатели МЧС, сотрудники полиции и местные исполнительные органы. Поисковой группой МЧС мужчина был найден в 10 км от крестьянского хозяйства Халел", — говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинская помощь спасённому не потребовалась.
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