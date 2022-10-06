Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта

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Публицист и политолог Никита Шаталов в своём Telegram-канале проанализировал инициативы общественных объединений по выдвижению в кандидаты президента на предстоящие выборы действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что выдвижение кандидатуры президента от партии Amanat на внеочередном XXIV Съезде в Астане объединило общество вокруг курса, намеченного Токаевым.

"Выдвижение от Amanat — ключевая часть драматургии, она остаётся ключевым институтом, объединяющим гражданское общество вокруг курса главы государства", — написал Шаталов.

Как отмечает аналитик, несмотря на то, что Токаев выходит на выборы от широкой коалиции различных общественных сил, ключевым организационным звеном во время кампании будет именно партия парламентского большинства. Несмотря на наличие коалиции, электоральный опыт и инфраструктура под эти задачи, по словам Шаталова, есть прежде всего у партии, НПК и, возможно, "Ак жола". В то время как примкнувшие к общей коалиции таких возможностей не имеют.

"Причины консолидации различных сил понятны: президент большую часть своего срока управлял страной в ситуации чрезвычайного положения: трагедия в Арыси, пандемия, январские события, теперь война в регионе. В этом году началось полное переустройство реальности: внутри работает повестка справедливого Казахстана с демократизацией и очищением экономики от монополизма и влияния олигархов, на внешнем фоне - геополитическая перестройка, связанная с новым устройством Евразии после 24 февраля", — считает Шаталов.

Эксперт уверен, что президент сейчас является безоговорочным лидером в гонке.

"Президент сейчас безоговорочный лидер в гонке, и все его инициативы, начатые в 2022 году, потребуют очень много времени. Его курс на ближайшие семь лет, по сути — ядро его программы, — это наведение порядка в стране и реализация новых стратегических соглашений в регионе. Аналогичной повестки ни у кого нет", — отметил аналитик.

Напомним, накануне сразу восемь организаций инициировали выдвижение Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты. А в четверг, шестого октября, его кандидатуру поддержала партия Amanat.