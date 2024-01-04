Покорила звезд футбола и ММА: искусственный интеллект создал самую красивую женщину

Искусственный интеллект придумал девушку-мечты по имени Эмили Пеллегрини. Её Instagram аккаунт стремительно покоряет сердца самых влиятельных людей на планете, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на реалистичную внешность, 23-летнюю Эмили Пеллегрини сгенерировал искусственный интеллект. На её Instagram за последние четыре месяца подписались более 140 000 человек.

Создатель Эмили рассказал газете Daily Mail, что придумал внешность дамы с помощью чат-бота ChatGPT.

"Я спросил ChatGPT, о чем мечтает среднестатистический мужчина, и он ответил: "каштановые длинные волосы и длинные ноги", поэтому я сделал ее именно такой", - сказал предприниматель.

По его словам, миллионеры из ОАЭ, футболисты, борцы ММА и теннисисты пишут Эмили с просьбой о личной встрече.