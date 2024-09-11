Выдры чуть не загрызли девушку в Малайзии

В Малайзии стая выдр искусала девушку, вышедшую на пробежку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Восемь выдр напали на женщину в парке отдыха в штате Сабах в Малайзии. По всей видимости, стая хищных животных скиталась в поисках пищи. Выдры заметили пробегавшую мимо девушку и накинулись на неё. Они искусали её до крови и убежали — предположительно, млекопитающих распугали пришедшие на помощь прохожие.

После нападения на теле женщины осталось несколько глубоких ран. Судя по камерам видеонаблюдения, выдры убежали на ближайшую автостоянку, а после этого скрылись из вида.

Выдры вырастают до 82 сантиметров в длину, взрослые животные обычно весят от пяти до 14 килограммов. Самцы обычно примерно на 50% крупнее самок. По мнению зоозащитников, для выдр нехарактерны нападения на людей — обычно они атакуют только в том случае, когда чувствуют угрозу.

Однако в прошлом году в Азии и в США неоднократно фиксировали нападения выдр на людей. В августе 2023 года выдра напала на трёх женщин в американском штате Монтана, одна из жертв получила тяжёлые ранения.