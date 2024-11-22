Выделенные на спорт деньги расхищали в Алматы

В Алматы осудили сотрудника отдела экономики и финансов, а также бухгалтеров организаций, которые с 2019 по 2022 годы занимались хищением бюджетных средств, предназначенных для поддержки олимпийского резерва и детей с нарушением речи, передаёт BaigeNews.kz.

Г., Д.и А. было предъявлено обвинение в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения (часть 4 статьи 189 УК РК).

"Схемы заключались в использовании бухгалтерских программ для оформления выплаты зарплаты людям, которые фактически не числились в данных организациях. Фиктивно начисленные средства поступали на контролируемые подсудимыми банковские карты. Помимо этого совершались манипуляции с использованием подставных лиц для начисления необоснованных премий. Сотрудникам начислялись завышенные суммы по заработной плате, разницу подсудимые требовали вернуть наличными. Обналичивались средства через банкоматы и использовались ими в личных интересах. Общий ущерб в результате противоправных действий составил более 150 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Все подсудимые отрицали вину, заявляя о том, что операции проводились в рамках их должностных обязанностей, ссылаясь на ошибки в бухгалтерских программах.

Однако стороной обвинения в качестве доказательств были предъявлены бухгалтерские записи, платёжные документы и банковские выписки, подтверждающие незаконные действия подсудимых.

"С учётом умышленного характера действий, предварительного сговора и собранных доказательств, суд признал подсудимых виновными. Г. назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Д. – шесть лет лишения свободы, А. – восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.