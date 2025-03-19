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Выделенные на образование миллионы украли в Акмолинской области

В Жаксынском районе выявлено хищение бюджетных средств.

Сегодня, 10:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой района совместно ссотрудниками органов национальной безопасности в Отделе образования выявлено хищение бюджетных средств на сумму 22 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Деньги выписывались на фиктивное премирование работников.

"Прокуратурой района по данному факту начато досудебное расследование, которое поручено Антикоррупционной службе", - говорится в сообщении.

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