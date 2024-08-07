Выделенные на капремонт очистных сооружений 490 млн тенге похитили в Алматинской области
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Судебной коллегией по уголовным делам Военного суда оглашён приговор в отношении должностных лиц Главного управления расквартирования войск, АО "Әскери Құрылыс", представителей авторского, технического надзоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Виновными в хищении 491,6 миллиона тенге, выделенных на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области, признаны экс-вице-президент АО "Әскери құрылыс" Темирбаев А., начальник участка АО Кабултаев Т., руководитель компании Ибрагимова Е., представители авторского и технического надзоров Дощанов А. и Шайпранов Д., руководитель субподрядной организации Газезов Г. и его доверенное лицо Омаров А.
Они осуждены к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие деятельностью, связанной с госзакупками, сроком на семь лет.
Первый заместитель начальника ГУРВ Абдрахманов Б., начальник управления капитального строительства Онлабаев К. и офицер этого же управления Лесбаев Б. признаны виновными в халатности.
Приговор вступил в законную силу.
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