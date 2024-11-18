Легендарная Бибигуль Тулегенова отметила свое 95-летие

На сцене театра "Астана Опера" собрались знаменитые деятели искусства, которые пришли поздравить легендарную певицу Бибигуль Тулегенову с 95-летием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Концерт, организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК, собрал многих известных артистов, среди которых Шахимардан Абилов, Айгуль Улкенбаева, Альфия Каримова, а также Зарина Алтынбаева, Толкын Забирова, Самал Байсеитова, Айзада Омарова и Нургалым Аманбай.

Вечер начался с яркой сцены "Тойбастар" из оперы "Абай" Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Лауреаты конкурса Б. Тулегеновой Расул Жармагамбетов и Татьяна Вицинская, хор, оркестр и балетная труппа "Астана Опера" под управлением дирижера кавалера ордена "Құрмет" Руслана Баймурзина задали праздничный тон всему концерту.

Его украшением стало стихотворение "Бибігүл - ән" Фаризы Оңғарсыновой, прозвучавшее в прочтении Заслуженного деятеля Казахстана Нурлана Онербаева. А знаменитая песня "Бұлбұл" Латифа Хамиди, давно ставшая неофициальным символом творчества Б. Тулегеновой, в исполнении ее ученицы Заслуженного деятеля Казахстана Толкын Забировой была воспринята всеми как признание в любви от всего народа.

Особый подарок преподнесла труппа "Астана Балет", исполнившая казахский танец "Ата толғауы". Публика также тепло приняла попурри на темы казахских песен в исполнении инструментального ансамбля "Forte Trio".