Выдавать автоматически лицензию детсадам с госзаказом предложили в Казахстане

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Введение лицензирования детских садов в Казахстане полностью поддерживают представители республиканских ассоциаций частных дошкольных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

При этом они предложили на первом этапе введения лицензирования детским садам, которые прошли аттестацию или же уже получают госзаказ от акиматов, выдавать лицензию автоматически. По их мнению, это позволит ускорить введение лицензирования, снизив при этом организационную нагрузку на детские сады.

Свои предложения собственники дошкольных организаций озвучили во время встречи с руководством Министерства просвещения.

"Мы предлагаем автоматически лицензировать те детские сады, которые успешно прошли аттестацию и получают государственный заказ. Эти дошкольные учреждения уже имеют определённые документы, они находятся на виду, официально зарегистрированы и более или менее соответствуют требованиям, предъявляемым к деятельности детских садов. Акцент надо сделать на других садах, которые в тени", – предложила председатель Ассоциации частных дошкольных организаций "Әділет" Динара Кудайкулова.

Учредитель частного детского сада Оксана Ушкевич отметила, что необходимо разработать классификацию дошкольных организаций и чётко прописать критерии для детсадов, мини-центров и др.

В свою очередь, министр просвещения Асхат Аймагамбетов выслушал предложения и поручил рабочей группе с участием собственников частных дошкольных организаций рассмотреть правовую сторону реализации данного предложения.

"Нужно изучить правовую сторону, можно ли при принятии закона предусмотреть такие условия. Принципиального возражения с нашей стороны сейчас нет. Юристы должны поработать и внести предложения. Если мы поддержим эти предложения, то те детсады, которые уже получают госзаказ или успешно прошли аттестацию, смогут сразу же получить лицензию. Таким образом, лишь сады, не прошедшие аттестацию и не получающие госзаказ, и новые открывающиеся детсады будут лицензироваться, т.е. проходить все необходимые процедуры", - сказал министр.

Он отметил, что "безусловно, интересы детей должны быть выше каких-либо частных интересов".

"Уверен, что вместе мы наведем порядок в детских садах и сделаем их комфортными и безопасными для детей", – заключил Аймагамбетов.