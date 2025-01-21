Промышленные предприятия в Казахстане сократят выбросы, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. В соответствии с Экологическим кодексом 17 предприятий должны внедрить наилучшие доступные технологии для этих целей, передает BaigeNews.kz.

"На сегодня пять из них утвердили и приступили к поэтапной реализации программ. Также на текущий год запланировано принятие еще трех программ предприятиями металлургической отрасли. Помимо этого, наблюдается активное участие промышленных предприятий в улучшении экологической обстановки в регионах, в том числе и по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу", — сказал Канат Шарлапаев.

Он также добавил, что предприятия ежегодно участвуют в мероприятиях, направленных на озеленении городских и районных территорий, а также по благоустройству населенных пунктов.