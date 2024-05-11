Выбросил из машины и преследовал: многодетная мать из Актау просит защитить её от мужа

Многодетная мать Арайлым вынуждена была сбежать из Актау, боясь угроз и преследований со стороны супруга. Защитное предписание полиции, оформленное после нанесения побоев, на поведение мужа никак не повлияло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Женщина пряталась по съёмным квартирам, блокировала номера. В последнюю их встречу, по словам Арайлым, муж гнался за ней на автомобиле, преградил дорогу, потребовал выйти из машины, а когда она отказалась, выбил стекло. Приехавшие на вызов полицейские лишь успокаивали подругу Арайлым, которая просила вызвать скорую и задержать человека, нарушившего защитное предписание.

Сама Арайлым в это время фактически остолбенела: ее тело сводили судороги, она с трудом могла говорить. После этой ситуации женщина сбежала из Актау, и обрывает телефоны полиции, прокуратуры и других правозащитных организаций с просьбой хоть как-то помочь ей справиться с супругом, продолжающим угрожать отобрать детей и отравить жизнь. Свои послания мужчина шлет вместе с небольшими денежными переводами на Kaspi Gold, поскольку в иных средствах связи он заблокирован.

"Вы знаете, я смотрела судебный процесс над Бишимбаевым и удивлялась. Я будто знала, что он будет говорить. Этот голос, манера поведения. Разве может быть такое, что люди с подобными характерами ведут одинаковый образ жизни и имеют практически идентичное мышление. Я жила в аду. Хотела уйти от него еще в 23 году, но трое маленьких детей. Он угрожал лишить родительских прав, была наивна и молода. Испугалась. Вернулась. Попадала в больницу с побоями. Слава Всевышнему, это не дошло до убийства, но, честно говоря, каждый раз я думала, что к этому приведет. Помню, как лежа в палате, вся избитая, получала от него сообщения о том, чтобы ни в коем случае не вызывала полицию и не позорила его. Боялась. Умоляла медперсонал не звать участковых. Знала, мне нужно возвращаться домой. Там мои дети. Напишу - будет хуже", - рассказывает жертва бытового насилия.

Терпение кончилось в феврале. После череды избиений, морального и финансового насилия Арайлым решила подать на развод и переехать с детьми в съемную квартиру. Оформила защитное предписание. Женщина рассказывает, что планировала договориться "по-хорошему". Отец мог общаться с детьми, единственная просьба была - не узнавать их адрес и не приезжать. Однако преследования не закончились.

"В данное время я вынуждена скрываться от него, несколько раз поменяла место жительства, и в связи с вышеуказанной ситуацией осталась без транспортного средства. Обо всех вышенаписанных обстоятельствах я заявила в управление полиции города Актау. Просила возбудить уголовное дело, но мне было отказано и сообщено о составлении административных протоколов о мелком хулиганстве. С моим адвокатом написали заявление в прокуратуру, там назвали действия полиции незаконными. Однако до сих пор ему не выписали даже арест. Я не чувствую защиты со стороны государства. Нахожусь в постоянном стрессе и страхе. Разве так может быть?", - жалуется женщина.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что мужа пострадавшей от бытового насилия Арайлым привлекли к ответственности, но только за повреждение ее автомобиля.