Выбросил из машины и преследовал: многодетная мать из Актау просит защитить её от мужа
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Многодетная мать Арайлым вынуждена была сбежать из Актау, боясь угроз и преследований со стороны супруга. Защитное предписание полиции, оформленное после нанесения побоев, на поведение мужа никак не повлияло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Женщина пряталась по съёмным квартирам, блокировала номера. В последнюю их встречу, по словам Арайлым, муж гнался за ней на автомобиле, преградил дорогу, потребовал выйти из машины, а когда она отказалась, выбил стекло. Приехавшие на вызов полицейские лишь успокаивали подругу Арайлым, которая просила вызвать скорую и задержать человека, нарушившего защитное предписание.
Сама Арайлым в это время фактически остолбенела: ее тело сводили судороги, она с трудом могла говорить. После этой ситуации женщина сбежала из Актау, и обрывает телефоны полиции, прокуратуры и других правозащитных организаций с просьбой хоть как-то помочь ей справиться с супругом, продолжающим угрожать отобрать детей и отравить жизнь. Свои послания мужчина шлет вместе с небольшими денежными переводами на Kaspi Gold, поскольку в иных средствах связи он заблокирован.
"Вы знаете, я смотрела судебный процесс над Бишимбаевым и удивлялась. Я будто знала, что он будет говорить. Этот голос, манера поведения. Разве может быть такое, что люди с подобными характерами ведут одинаковый образ жизни и имеют практически идентичное мышление. Я жила в аду. Хотела уйти от него еще в 23 году, но трое маленьких детей. Он угрожал лишить родительских прав, была наивна и молода. Испугалась. Вернулась. Попадала в больницу с побоями. Слава Всевышнему, это не дошло до убийства, но, честно говоря, каждый раз я думала, что к этому приведет. Помню, как лежа в палате, вся избитая, получала от него сообщения о том, чтобы ни в коем случае не вызывала полицию и не позорила его. Боялась. Умоляла медперсонал не звать участковых. Знала, мне нужно возвращаться домой. Там мои дети. Напишу - будет хуже", - рассказывает жертва бытового насилия.
Терпение кончилось в феврале. После череды избиений, морального и финансового насилия Арайлым решила подать на развод и переехать с детьми в съемную квартиру. Оформила защитное предписание. Женщина рассказывает, что планировала договориться "по-хорошему". Отец мог общаться с детьми, единственная просьба была - не узнавать их адрес и не приезжать. Однако преследования не закончились.
"В данное время я вынуждена скрываться от него, несколько раз поменяла место жительства, и в связи с вышеуказанной ситуацией осталась без транспортного средства. Обо всех вышенаписанных обстоятельствах я заявила в управление полиции города Актау. Просила возбудить уголовное дело, но мне было отказано и сообщено о составлении административных протоколов о мелком хулиганстве. С моим адвокатом написали заявление в прокуратуру, там назвали действия полиции незаконными. Однако до сих пор ему не выписали даже арест. Я не чувствую защиты со стороны государства. Нахожусь в постоянном стрессе и страхе. Разве так может быть?", - жалуется женщина.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что мужа пострадавшей от бытового насилия Арайлым привлекли к ответственности, но только за повреждение ее автомобиля.
"В отношении водителя Hyundai Accent составлен административный протокол за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в ведомстве.
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