Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провёл полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2024 в тайском Чиангмае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 92 килограммов Тогамбай сразился с китайцем Таймиао Лю и одержал победу в этом противостоянии, когда соперник выкинул белое полотенце.

Таким образом, Сагындык Тогамбай стал финалистом континентальных соревнований и будет биться за "золото", а Таймиао Лю закончил выступление на этом турнире в статусе бронзового призера. Добавим, что Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи. На взрослом уровне он выигрывал бронзовые медали чемпионата Азии-2022 и Летних Азиатских игр-2022.