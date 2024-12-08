Выброшенным полотенцем завершился бой Казахстана за финал чемпионата Азии по боксу
Сагындык Тогамбай сразился с китайцем Таймиао Лю.
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
124Фото: t.me/olimpicgames_Kazteamfan
Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провёл полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2024 в тайском Чиангмае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинале в весовой категории до 92 килограммов Тогамбай сразился с китайцем Таймиао Лю и одержал победу в этом противостоянии, когда соперник выкинул белое полотенце.
Таким образом, Сагындык Тогамбай стал финалистом континентальных соревнований и будет биться за "золото", а Таймиао Лю закончил выступление на этом турнире в статусе бронзового призера. Добавим, что Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи. На взрослом уровне он выигрывал бронзовые медали чемпионата Азии-2022 и Летних Азиатских игр-2022.
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