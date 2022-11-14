Выброс сероводорода мог стать причиной гибели тюленей на Каспии - Минэкологии

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Министр экологии Сериккали Брекешев прокомментировал гибель тюленей на Каспии, передает BaigeNews.kz. По его информации, одна из версий - это выброс сероводорода.

"7 ноября произошла гибель тюленей. Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать. Результаты анализов в течение месяца будут готовы. Одно из предположений – возможно был выброс сероводорода. Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей", - сообщил он.

Министр рассказал, что правоохранительные органы завели уголовные дела. Он отметил, что в Каспии находятся более 300 тысяч особей тюленей. Минэкологии ведёт работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия.