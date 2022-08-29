Выброс пропана произошёл на крупном заводе в Атырауской области

Фото: KPI Inc

Выброс газа произошёл на заводе по производству полипропилена (первая фаза Интегрированного газохимического комплекса) в Атырауской области. В пресс-службе ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

В компании пояснили, что на заводе проводятся пусконаладочные работы, осуществляется запуск пропиленового компрессора с паровой турбиной.

"Согласно процедуре запуска от завода-изготовителя (MAN) и рекомендациям лицензиара технологического процесса, американской компании Lummus Technology, во время проведения первого пуска компрессора и переходе между ступенями (всего пять ступеней) производятся периодические контролируемые сбросы пропана (в течение 5-6 минут) для регулирования давления в ступенях сжатия компрессора и во избежание возникновения аварийной ситуации. 27-28 августа контролируемые сбросы производились согласно процедуре запуска", - говорится в официальном сообщении.

В KPI Inc заявили также, что сырьем на заводе является очищенный пропан месторождения Тенгиз с концентрацией до 98,5 процента. В его составе отсутствуют сера и сероводород.

"При сгорании пропана в воздушную среду выделяются только углекислый газ и пары воды", - уточнили в компании.

Там заверили, что процесс запуска контролируется технологическим персоналом, шеф-инженерами немецкой компании MAN и представителями лицензиара.