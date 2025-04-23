Выброс нефти из-подо льда произошёл на Байкале
Это уникальное природное явление.
Сегодня, 21:24
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Сегодня, 21:24Сегодня, 21:24
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Нефть появилась на льду озера Байкал. Это обнаружили учёные местного музея, передаёт BaigeNews.kz.
Учёные Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу.
"Эти природные нефтяные выходы (около четырёх тонн в год) не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которое изучается учёными для понимания геологических процессов и экологии Байкала. Важно отметить, что несмотря на наличие нефти, Байкал остаётся одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире", сказано в публикации.