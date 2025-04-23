  • 23 Апреля, 22:10
  • BAIGENEWS

Выброс нефти из-подо льда произошёл на Байкале

Это уникальное природное явление.

Сегодня, 21:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:24
Сегодня, 21:24
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Фото: pxhere.com

Нефть появилась на льду озера Байкал. Это обнаружили учёные местного музея, передаёт BaigeNews.kz.

Учёные Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу.

"Эти природные нефтяные выходы (около четырёх тонн в год) не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которое изучается учёными для понимания геологических процессов и экологии Байкала. Важно отметить, что несмотря на наличие нефти, Байкал остаётся одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире", сказано в публикации.

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