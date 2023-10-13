Выброс нефтеотходов: "Жылыой Болашак" оштрафована на 923 млн тенге

За незаконную деятельность по накоплению нефтешламов оштрафовали компанию ТОО "Жылыой Болашак" в Атырауской области. Компания должна выплатить 923 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области установлено, что ТОО "Жылыой Болашак" без разрешительных документов осуществляло деятельность по накоплению нефтешламов.

По информации прокуратуры, с 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов, отнесённых к опасным отходам.

По данному факту на ТОО "Жылыой Болашак" судом наложен административный штраф в размере 923 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу.